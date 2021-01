L’attore toscano è stato sposato con Nicoletta Braschi per 29 anni ma non ha mai avuto figli. In molti si sono chiesti la ragione.

Roberto Benigni è un attore di successo a livello internazionale. Nato a Castiglion Fiorentino nella frazione di Manciano La Misericordia, in Val di Chiana, provincia di Arezzo, nel 1952. I suoi genitori, Luigi e Isolina erano due contadini.

Dopo il diploma da ragioniere decide di seguire la sua più grande passione: lo spettacolo. Inizia così a studiare recitazione e prende parte di alcune compagnie teatrali.

Nel 1983 durante le riprese di “Tu mi turni” conosce l’attrice Nicoletta Braschi che poi sposa nel 1991.

Inizia a raggiungere gradualmente il successo fino a ottenere riconoscimenti planetari con il film che racconta dell’olocausto, ‘La vita è bella‘ uscito nel 1997.

Ovviamente il film fu un successo in Italia ma raggiunse traguardi stellari anche oltreoceano: al botteghino del nostro paese ottenne il record di 15 miliardi di lire ma in America conquistò ben tre premi Oscar, tra cui Miglior film straniero e Miglior attore protagonista a Roberto Benigni.

Oggi è il quinto maggiore incasso di sempre tra i film visti in Italia, con 31 milioni di euro, e il film italiano ad aver incassato maggiormente nella storia a livello globale con 229 milioni di dollari.

Perché Benigni non ha figli?

Dunque a livello di successo e realizzazione professionale si può dire che Roberto Benigni non possa chiedere di più di quello che ha ottenuto nella sua lunga carriera.

Gli sono state conferite persino 9 lauree honoris causa in Italia e un dottorato in legge dall’Università di Toronto, in Canada.

Eppure non ha nessun erede a cui lasciare il patrimonio che si è costruito da solo, provenendo da una famiglia di contadini e raggiungendo uno status sociale elevatissimo.

Il motivo per il quale non abbia avuto figli non è nota, in un’intervista Nicoletta Braschi aveva dichiarato: “Sto bene così. Probabilmente non ho un senso materno”.

Oggi Benigni e sua moglie si sono separati dopo 38 anni di relazione, di cui 29 di matrimonio.