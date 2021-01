Romina Carrisi adirata con i followers: lo sfogo della figlia di Al Bano

Romina Junior, figlia di primo letto di Al Bano Carrisi e Romina Power, si sfoga con i followers: l’annuncio che ha spiazzato tutti

Sono stati una delle coppie più amate del panorama artistico italiano, e di recente si sono ritrovati per tornare a calcare i palchi di tutto il mondo: stiamo parlando di Al Bano e Romina, un duo che negli anni ha dato vita ad un sodalizio formidabile. Inizialmente come marito e moglie, in seguito solo in veste di colleghi. Di certo, quando i due cantanti si esibiscono nelle loro canzoni, le scintille sono assicurate.

Il cantante di Cellino San Marco e la Power hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Proprio quest’ultima, nei giorni scorsi, si è lasciata andare ad un duro sfogo nei confronti dei followers. Ecco la richiesta che nessuno si aspettava.

Romina Junior e l’appello ai followers: le motivazioni

Dopo la separazione da Romina, Al Bano si è legato alla showgirl Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli: Albano Junior, detto “Bido”, e Jasmine. Ciascuno di loro, tuttavia, vive la propria vita indipendentemente dal papà. Jasmine, come rivelato dalla stessa Loredana, è prossima al trasferimento a Milano per motivi di studio. Solamente Bido, per ragioni d’età, vive ancora a Cellino.

La più piccola dei figli di Romina Power, Romina Junior, si è di recente lasciata andare ad uno sfogo sui social. Ecco, nello specifico, le parole da lei utilizzate: “Ciao. Potete cortesemente non mandarmi mail con le vostre personali opinioni su terzi collegati ad un membro della mia famiglia?“. I followers, dopo aver letto questa frase, si sono subito domandati il motivo di una simile richiesta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Carrisi Power (@romina_carrisi)

Alcuni hanno ipotizzato che c’entri Yari Carrisi, secondogenito della famosissima coppia. Quest’ultimo, infatti, si è da poco lasciato con la fidanzata Thea Crudi. Le dichiarazioni di Romina, tuttavia, non sono ancora del tutto chiare.