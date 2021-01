Vediamo insieme quali sono le date che prevedono, con il rispetto del dpcm del 3 dicembre e del Decreto Conte di Natale, l’inizio dei saldi per l’inverno 2021.

Le restrizioni per il Covid-19 ancora lasciano nel dubbio le sorti di molti negozi per il mese di gennaio e, per venire incontro alle esigenze di commercianti e consumatori, Confartigianato Firenze ha persino chiesto il rinvio dei saldi a Marzo: il presidente Alessandro Sorani ha espresso la sua opinione a riguardo, asserendo che i saldi nel mese di gennaio rischiano di essere un flop.

Tuttavia, troviamo Regioni che già oggi hanno scelto di dare il via alla stagione degli sconti post festività, mentre altre attendono l’inizio della nuova settimana o, addirittura, lo scadere della zona rossa andando oltre l’allentamento delle restrizioni previsto solo per lunedì 4 gennaio.

Il periodo dei saldi copre normalmente dalle quattro settimane ai due mesi di tempo.

Quest’anno in particolar modo, con l’incremento degli acquisti online a causa delle limitazioni sugli spostamenti, i commercianti delle attività locali si trovano a fronteggiare la grandissima concorrenza data dai colossi dell’e-commerce e si stanno battendo affinché venga imposta una web tax, per poter lavorare alla pari.

Le piattaforme di vendita online hanno già dato il via ai saldi: qual’è il loro vantaggio?

Non mancano brand che già hanno proposto i loro must-have per la nuova stagione e li hanno pubblicati online, acquistabili con i prezzi a saldo, battendo sul tempo la riapertura dei negozi fisici: è il caso di Zara, colosso spagnolo e punto di riferimento per l’abbigliamento economico, o di Zalando, nota piattaforma per l’acquisto online di scarpe, vestiti e accessori.

La verità è che gli e-commerce sfruttano i vantaggi del confronto rapido dei prezzi tra i vari store, l’utilizzo di codici sconto o del sistema cashback.

Se i saldi 2021 potevano rappresentare per i negozianti una tregua dopo mesi di difficoltà, la verità è che dovranno adattarsi a regole precise e rispettare un calendario che non li vedrà iniziare lo stesso giorno in tutte le Regioni.

Per Basilicata, Valle d’Aosta e Molise, i saldi sono iniziati oggi, 2 gennaio 2021;

l’Abruzzo e la Calabria attendono lunedì 4 gennaio 2021,

Sardegna e Campania il 5 gennaio 2021;

per Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia la data è fissata al 7 gennaio 2021;

in Umbria vedremo l’inizio il 9 gennaio 2021;

nel Lazio il 12 Gennaio;

per Marche e Trentino Alto Adige (ad eccezione dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano, per cui i saldi 2021 iniziano il 13 febbraio) il 16 gennaio 2021;

in Liguria il 29 gennaio 2021;

in Emilia-Romagna, Veneto e Toscana il 30 gennaio 2021.