Schianto in A4, due auto a fuoco. Un automobilista è morto carbonizzato

Ieri nel tardo pomeriggio sono state coinvolte in un terribile incidente stradale in A4 tre vetture, due i feriti gravi, un terzo è morto carbonizzato

Un automobilista è morto carbonizzato e altre due persone sono rimaste gravemente ferite in un terribile incidente stradale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio in A4. Ancora da accertare le cause dello scontro mortale.

La tragedia ieri poco dopo le 18 nell’autostrada A4, un chilometro prima dell’uscita di Montebello in direzione Venezia. Nel tamponamento a catena sono state coinvolte tre auto che in brevissimo tempo ha portato all’esplosione di una di queste.

LEGGI ANCHE –> Tragedia alla festa di Capodanno: otto giovani morti per anossia

Le operazioni dei Vigili sono terminate in tarda serata, A4 bloccata fino alle 22

LEGGI ANCHE -> Lutto nel mondo della pallavolo: si spegne a causa di un infarto

I pompieri sono arrivati dalla vicina Lonigo e subito si sono resi contro della gravità della situazione, hanno spento le fiamme. Il conducente e la passeggera di una delle auto, seppur feriti in modo abbastanza grave, sono riusciti a venire fuori in tempo dall’abitacolo dell’auto su cui viaggiavano.

Niente da fare per la persona alla guida di una piccola utilitaria che è morta carbonizzata a causa dell’incendio divampato dopo l’urto. Una terza vettura è stata coinvolta di striscio ma non ha arrecato danni ai conducenti. Il personale sanitario del 118 ha assistito i due feriti e li ha portati all’ospedale di Vicenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polstrada per deviare il traffico. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono terminate solo in tarda serata, si aspettano ora le indagini degli inquirenti per capire il motivo del tamponamento che ha portato alla morte dell’uomo.