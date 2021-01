L’ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffina, nonché influencer pubblica una foto appena sveglia per dare il buongiorno ai followers.

La Lorenzini inizia la didascalia del post scrivendo: “Stamattina avevo voglia di pane e insulti brasiliani”.

L’ironica frase allude alle possibili critiche che sicuramente le sarebbero state mosse al momento della condivisione del selfie, in cui si ritrae in modo molto provocante con l’elegantissimo pigiama bordeaux slacciato sul davanzale.

Per lanciare probabilmente una frecciatina a qualcuno, Sonia continua scrivendo: “Buongiorno mondo e buona domenica a tutti ma proprio tutti… o forse no!“

Tantissimi i like (più di 40.000 in circa un’ora) e i commenti, tra cui quello dell’ex concorrente del GF Vip Enock, che le manda l’emoticon di una ragazza incinta: cosa vorrà intendere il calciatore?

Sonia Lorenzini al centro del gossip con Damante e la De Lellis: smentisce tutto!

Nel corso di una diretta Instagram con il settimanale Chi Sonia fa luce sul presunto triangolo con la coppia “Damellis“: “Io non ho mai visto mezza prova che avvalorasse la tesi finita sulle pagine dei giornali. Una parte di verità c’è, cioè che io avevo presenziato a casa sua dopo una sera in discoteca. C’era Damante con una ragazza che arrivava dalla discoteca con lui. C’erano anche altre persone con noi. Lei aveva pensato che fossi io la persona che fosse andata con Andrea, ma non era così. Mi sono impegnata a fornirle una serie di cose che potessero farle vedere certe cose. Lei credette alle mie parole”.

Le due influencer, dopo un anno dall’accaduto, si sono incontrate e chiarite.