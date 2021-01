Stufe a legna, nocive per l’uomo e l’ambiente: lanciato accorato appello

Le stufe a legna sarebbero pericolose per la salute dell’uomo e causerebbero non pochi danni all’ambiente: rilasciano polveri sottili individuate quali forme più preoccupanti di inquinamento atmosferico.

Negli ultimi anni, all’interno delle abitazioni private, le stufe a legna sono diventate ampiamente utilizzate. Oltre che ad avere un caratteristico impatto a livello estetico, sarebbero scelte per il basso impatto sul portafoglio. Eppure, se da un lato sembrerebbero esserci solo aspetti positivi, dall’altro non può sottacersi come il suo rilascio di polveri sottili rappresenti la forma più preoccupante di inquinamento atmosferico e di nocività per la salute umana. Gli attivisti lanciano l’allarme.

Stufe a legna, nocive per ambiente e salute: sconsigliato l’utilizzo

È innegabile, ha un che di affascinante all’interno di un’abitazione un camino acceso. La legna che scoppietta, il piacevole tepore, l’odore caratteristico dei ciocchi che bruciano. Uno scenario idilliaco e quasi poetico. Non fosse, però, che dietro questo quadretto romantico si celano non pochi rischi per la salute e gravi danni all’ambiente.

L’associazione Charity, elencando tutti quelli che sono i risvolti negativi dell’utilizzo di stufe a legna, ha invitato la popolazione ad utilizzare il meno possibile queste stufe e di rivolgersi invece verso opzioni meno inquinanti. Che siano utilizzate per cucinare o per il riscaldamento, l’invito è quello di eliminarle. Attivisti e esperti in campo medico, sul punto sono concordi.

Stando a quanto riferito dal The Guardian le stufe a legna, la cui attività in inverno è particolarmente intensa, arriverebbero a triplicare il particolato all’interno delle abitazioni per non parlare dell’innalzamento del livello di inquinamento che creano nella zona circostante. Una circostanza empiricamente dimostrata dall’Asthma UK and British Lung Foundation Partnership. La presidente dell’associazione ha affermato che la combustione a legna rilascia polveri sottili letali per l’uomo e particolarmente pericolose per l’ambiente. Sarebbe di vitale importanza, dunque, che ove possibile le stufe a legna vengano sostituite con mezzi meno inquinanti.

Secondo le ultime stime, riporta il The Guardian, le stufe a legna causerebbero il 40% dell’inquinamento da particelle minuscole all’aperto e produrrebbero aria tossica all’interno delle abitazioni in cui sono in uso. Un circolo vizioso perché poi dall’inquinamento atmosferico si tornerebbe alla salute dell’uomo, compromessa appunto da quest’ultimo.

Nick Hopkinson, direttore medico della fondazione Asthma UK and British Lung Foundation Partnership, ha dichiarato come le stufe a legna abbiano causato non pochi danni ai soggetti che ne fanno uso all’interno delle proprie abitazioni.

L’appello è quindi quello di eliminarle: “Per proteggere voi stessi ed i vostri cari, in particolare i bambini che sono particolarmente vulnerabili poiché i loro polmoni sono più piccoli e ancora in via di sviluppo – ha affermato Hopkinson– evitate di comprare stufe a legna se avete la possibilità di sostituirle con altre opzioni meno nocive“.

