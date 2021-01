Tina Kunakey, fascino travolgente col mare sullo sfondo: purezza infinita – FOTO

La supermodella francese, Tina Kunakey celebra il suo amore per la natura con un primo piano davvero invitante: bellezza pura

La modella d’oltralpe, Tina Kunakey gioca l’ennesima “partita a scacchi” con il mare in tempesta e un paesaggio naturale alle spalle, in generale, predominante su tutto. Gli “ingredienti” per costruire una ricetta “prelibata” tra fascino umano e forza della natura sono reperibili solo dalle parti di Tina.

Una bellezza davvero incontaminata squarcia il cielo coperto dalle nuvole con un raggio di sole che brilla fortemente in direzione del suo inarrivabile charme. D’altronde parliamo di una “mestieranda”, professionista internazionale nel campo della moda.

Nasce a Tolosa e alla “tenera” età di 23 anni ha già conquistato i traguardi più ambiti di bellezza, conquistando uomini del calibro di Vincent Cassel, dal quale ha avuto anche una figlia, Amazonie. Come se non bastasse, dunque, accanto all’eleganza e la classe sopraffina di una star di valore, riesce ad abbinare la forza impetuosa dell’amore

Tina Kunakey, primo piano di bellezza copre la “reazione” impetuosa della natura

Tina Kunakey ha dimostrato in tante circostanze di essere una vera e propria “forza della natura”. La supermodella sembra l’espressione viva e mozzafiato di paesaggi incontaminati. Che sia nel bosco o in spiaggia non fa alcuna differenza, in quanto riesce sempre a tenere testa ad ogni istante in cui l’universo intorno a lei “scatena” la sua “rabbia”.

La 23enne di Tolosa ha già conquistato i riflettori più emozionanti del mondo dello spettacolo nazionale, ma lo stile e il “silenzio placido” dei suoi giorni dimostrano sempre tanta umiltà di fondo, alla base di una bellezza pura e leggiadra.

Per questo motivo i fan dell’amore e di Tina riescono sempre a trovare un punto in comune, tra lei e tutto ciò che le “gira” intorno. A fare la differenza però, come dimostrato sul profilo Instagram con ben 1,1 milioni di ammiratori al seguito è la costante rappresentazione grafica dei paesaggi.

Una scelta azzeccata per il suo modo di essere, semplice e quasi “innocente” come una bambina. Lo stesso volto “buffo” che intravediamo nell’ultima foto, con il mare in tempesta sullo sfondo e una bellissima Tina che ad un certo punto appare dal nulla, sopprimendo la forza travolgente della natura