Travolta da un’auto mentre portava a spasso il cane: donna morta sul colpo

Una donna di 68 anni è morta nella serata di ieri a Montalto Dora, in provincia di Torino, dopo essere stata travolta da un’auto in via Ivrea. Inutili i tentativi di soccorso.

Tragedia a Montalto Dora, piccolo comune in provincia di Torino, dove nella serata di ieri una donna di 68 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto. La vittima stava passeggiando con il proprio cane, quando nell’atto di attraversare la strada, una vettura l’ha centrata in pieno. Un impatto che non ha lasciato scampo alla 68enne per cui ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi di legge.

Torino, travolta e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada: muore pensionata di 68 anni

Una pensionata di 68 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri, sabato 2 gennaio, a Montalto Dora, in provincia di Torino, in un drammatico incidente. Stando a quanto riporta la redazione di Torino Today, la vittima, che si trovava a pochi metri dalla sua abitazione con il proprio cane, sarebbe stata travolta mentre attraversava via Ivrea, da un’auto, una Ford Puma condotta da una ragazza di 24 anni. Nel violento scontro, la 68enne sarebbe stata sbalzata a circa 20 metri dal punti di impatto perdendo la vita sul colpo.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i sanitari del 118, allertati dalla 24enne che si è subito fermata, ma per la pensionata non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto constatarne solo il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nello schianto.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ivrea che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita alla pensionata. I militari dell’Arma, come riporta Torino Today, hanno anche provveduto al sequestro del mezzo coinvolto.

Adesso i militari dell’Arma dovranno risalire alle cause che hanno portato l’auto a centrare in pieno la vittima che stava attraversando la strada.