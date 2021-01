E’ accaduto in val Senales in località Monte Croce. A perdere la vita l’ex presidente della banca Raiffeisen, Michael Gruener di 65 anni e la moglie Monika Gamper di 52 anni.

Non ha lasciato scampo ai due coniugi la valanga crollata in val Senales in località Monte Croce. Sono deceduti all’età di 65 e 52 anni Michael Gruener, ex presidente della banca Raiffeisen, e la moglie Monika Gamper. Marito e moglie avevano deciso per il primo week-end dell’anno di fare una passeggiata scialpinistica vicino casa loro, a circa 2500 metri, ma una valanga li ha travolti uccidendoli.

Difficili le operazioni di ricerca e di soccorso a causa della fitta nebbia che non hanno inizialmente consentito agli elicotteri ‘Pelikan 1’ e ‘Pelikan 3’ di alzarsi in volo. Appena la situazione meteo è migliorata sono cominciate le operazioni di ricerca dei i due coniugi. Sfortunatamente però l’uomo è stato estratto già morto, mentre la moglie viva al momento del ritrovamento è deceduta dopo svariati tentativi di rianimarla.

Val Senales, il pericolo valanghe dopo le copiose nevicate

La Val Senales, è conosciuta per essere una delle vallate più pericolose dell’Alto Adige. Inoltre già altre volte, la zona era stata al centro delle cronache. Gruener, noto avvocato bolzanino, era uno scialpinista molto esperto. La slavina, di grandi dimensioni, non ha lasciato scampo alla coppia che è stata investita mentre si trovava poco sotto la cima della montagna Klosterkreuz sopra l’abitato di Certosa di Senales. I soccorsi sono intervenuti chiamati da alcuni testimoni presenti nel momento in cui la valanga si è staccata a circa 2.200 metri.

Alle operazioni hanno preso parte oltre 100 soccorritori del soccorso alpino provinciale di Senales, Laces e Merano, i vigili del fuoco volontari della Val Senales e i carabinieri. Il bollettino valanghe dall’area sciistica del ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige riportava il periodo valanghe al grado 3 su una scala che va da 1 considerato debole a 5 molto forte.