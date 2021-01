Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 4 Gennaio

Accadde oggi. Il 4 Gennaio è il 4° giorno del calendario gregoriano. Mancano 362 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 4 gennaio si festeggia santa Elizabeth Ann Bayley Seton, una religiosa originaria di New York che si prodigò nell’aiuto di poveri, in particolare di donne rimaste vedove con figli piccoli. Fu la prima persona nata negli Stati Uniti ad essere canonizzata. Si celebra inoltre la Giornata Internazionale dell’Alfabeto Braille, sistema di lettura e scrittura tattile per i non vedenti.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1493 – Cristoforo Colombo lascia il Nuovo Mondo

1643 – Nasce Isaac Newton

1847 – Samuel Colt vende il suo primo revolver al governo degli Stati Uniti.

1863 – Fondata la Chiesa Neo-Apostolica.

1936 – Pubblicata la prima Hit Parade da Billboard Magazine

1948 – La Birmania ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1958 – Lo Sputnik 1, appartenente all’Unione Sovietica, si frantuma al rientro nell’atmosfera.

1960 – Nasce il leader del gruppo REM, Michael Stipe

1962 – A New York entra in funzione un treno senza manovratore

1968 – Corrado conduce per la prima volta il programma radiofonico La corrida

1968 – Jimi Hendrix danneggia la sua camera d’albergo e viene arrestato a Stoccolma

1972 – Rose Heilbron è la prima giudice donna del Regno Unito

1974 – Il presidente statunitense Richard Nixon si rifiuta di consegnare il materiale relativo allo Scandalo Watergate

2007 – Nancy Pelosi è la prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America

2010 – Inaugurato il Burj Khalifa, a Dubai: è il grattacielo più alto del mondo (828 m)

2010 – Muore all’età di 94 anni Tsutomu Yamaguchi, l’unico sopravvissuto alle 2 bombe atomiche lanciate ad Hiroshima e a Nagasaki

2015 – Muore il cantautore Pino Daniele