Adriano Celentano interviene in diretta Tv: il racconto clamoroso

Adriano Celentano a Domenica In chiama per fare gli auguri ad una grande attrice e parla della situazione del Covid

Adriano Celentano stupisce Mara Venier e il pubblico di Rai 1 e interviene in diretta a Domenica In. Il Molleggiato ne ha fatta un’altra delle sue ma con grande piacere di tutti. È voluto intervenire in diretta per fare gli auguri a Giovanna Ralli che ha festeggiato i suoi 86 anni in diretta a Domenica In con Mara Venier con tanto di torta e candeline. Una promessa mantenuta quella che l’attrice aveva fatto alla Zia Nazionale che nella giornata di ieri si è concretizzata.

E così Adriano Celentano le ha fatto gli auguri in diretta. “Stavo mangiando una mela, e ho alzato lo sguardo sul televisore e ho detto a Claudia, ma quella che non sarà mica Giovanna Ralli? Impossibile! Mi ha suggerito di chiamarvi e farti i complimenti in diretta – ha detto il Molleggiato – Sono davvero rimasto colpito dalla tua giovinezza”.

Come sempre fresco e scanzonato Celentano ha fatto commuovere la Ralli che ha spiegato di non aver vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza che porta dentro di sé, ecco perché si sente una ragazzina. “Che devo fare? È così. Grazie mille davvero Adriano” ha risposto la Ralli.

Adriano Celentano, la rivelazione in diretta sul Covid

In studio si parla inevitabilmente anche di Covid e pandemia, seppur in modo veloce, con l’intervento di Adriano Celentano in collegamento.

Mara Venier ha chiesto, infatti, al cantante come sta per capire se tutto sia ok per la sua salute e lui prontamente non si è tirato indietro spiegando di stare bene ma di essere chiuso in casa con sua moglie Claudia Mori da tantissimo tempo.

“Praticamente è un anno – ha aggiunto il molleggiato – proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe… Salutami Sileri che è in studio con te. Non ho mai fatto il vaccino, ma adesso sono d’accordo, lo farò, anche Claudia”.

E proprio sul vaccino è intervenuta anche Giovanna Ralli che ha spiegato di essere assolutamente a favore del vaccino anti-Covid dicendo di volerlo fare quanto prima, disposta anche a fare da testimonial: “è importante che tutti gli italiani abbiano la responsabilità di farlo” ha aggiunto.