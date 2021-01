Adua Del Vesco: un tragedia per il tugurio, le lamentele infinite

Adua Del Vesco non ha preso bene la decisione di restare nel tugurio fin dall’inizio, eppure continuerà a disperarsi tragicamente anche dopo.

La concorrente del reality show in onda su Canale 5, Adua Del Vesco, dopo essere stata spostata all’interno del tugurio ha iniziato a contare anche i minuti. Come i bambini che prima di giungere alla meta continuano a chiedere quando si arriverà, Adua, in soltanto poche ore trascorse nella parte più povera della casa, ha chiesto più volte ai suoi colleghi quando potessero uscireda lì. La scontentezza e quel sentimento di evasione si sono protatti però anche in seguito.

Leggi anche —>>> Gf Vip, lite furibonda. Sonia Lorenzini e Rosalinda si contendono Mario Ermito

Adua Del Vesco nel tugurio: il broncio prima e dopo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda cannavò💕☘ (@aduadelvesco.supporter)

Potrebbe interessarti anche —>>> Gf Vip, Rosalinda Cannavò gelosa di Dayane Mello: c’entra Sonia Lorenzini

Dopo essersi finalmente liberata del pesante fardello. Rimanere in quel luogo a quanto pare invivibile, secondo la sua opinione, l’attrice messinese de L’Onore e Il Rispetto, pare che abbia continuato a tenere il broncio. Questa settimana nella casa del Grande Fratello Vip per Adua sembra essere stata una vera tragedia.

A partire dagli insospettabili sguardi lanciati ad alcuni dei suoi ex stretti coinquilini nel tugurio, tra cui Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi, Samantha de Grenet, Pierpaolo Pretelli, Mario Ermito e Giacomo Urtis, si potrebbe ipotizzare che qualcuna di quelle presenza non fossero proprio le sue preferite.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda cannavò💕☘ (@aduadelvesco.supporter)

Inoltre, dopo lunghe ed approfondite riflessioni sul suo rapporto con Dayanne Mello, una volta ritornata tra le braccia della sua adorata modella, Adua continua a rimanere ancora palesemente combattuta. I sentimenti contraddittori affrontati dall’altra parte ed alcune questioni sollevate con gli altri sul loro rapporto amore-amicizia, non smettono di turbarla.