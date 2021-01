Alessandra Amoroso ed Emma si abbracciano per un inaspettato regalo ai tutti i loro fan. Web in visibilio per la notizia

Alessandra Amoroso ed Emma ancora insieme. È questa la notizia di oggi che emoziona i fan delle due cantanti. Così diverse eppure così simili, unite e che sia amano alla follia. Entrambe pugliesi e vincitrici del talent show di Maria De Filippi, Amici, Emma e Alessandra hanno coltivato una profonda amicizia e vederle insieme fa sempre molto effetto.

A breve torneranno insieme e la conferma arriva da entrambe le cantanti: prima Emma e poi Alessandra. I post hanno fatto saltare di gioia i loro fan. Ci sarà un nuovo duetto per loro con il brano “Pezzo di cuore”.

Gli indizi di una nuova collaborazione erano emersi negli scorsi giorni sui social. Prima Emma aveva pubblicato un estratto dal concerto del 2012 all’Arena di Verona proprio mentre cantava con la Amoroso “Ciao”. Sandrina a sua volta ha risposto con un altro video ricordo delle due che si esibiscono in “Non è l’inferno”.

Poi anche Alessandra lancia l’annuncio ufficiale. Il 15 gennaio potremmo ascoltare il loro nuovissimo brano.

Alessandra Amoroso ed Emma insieme: l’annuncio

Alessandra Amoroso ed Emma insieme. È così che le due cantanti pugliesi si mostrano sui social in uno scatto abbracciate e sorridenti indossando un maglione simile. Emma chiaro, la Amoroso scuro. Capelli corti per entrambe e un abbraccio caloroso.

È sempre bello vederle insieme e quando arrivano delle notizie come questa che Sandrina ha da poco comunicato fa sempre bene al cuore.

“PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi!♥️ – scrive la cantante di Mambo Salentino a corredo del post – Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere… LA MUSICA 🎵! Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava! Grazie mio pezzo di ♥️ Inizia la nostra avventura…”.

Fan in visibilio con tantissimi like, quasi 50 mila in meno di un’ora e altrettanti commenti di gioia. Uno tratti riporta: “Finalmente.. ♥️ il Salento in un unico cuore..”.