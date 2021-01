Anna Tatangelo si commuove e pensa alla mamma: il toccante retroscena

Anna Tatangelo, ospite di Domenica In, ha parlato a cuore aperto della propria famiglia: il legame che la unisce alla mamma è davvero speciale…

Per Anna Tatangelo, l’anno che si è appena concluso è stato un susseguirsi di alti e bassi. Dalle difficoltà vissute a causa della separazione da Gigi D’Alessio, all’indiscusso successo ottenuto nell’ambito lavorativo. Di recente, la cantante è infatti apparsa nel ruolo di giurata all’interno della trasmissione “All Together Now”, condotta da Michelle Hunziker. Anna, ospite di Mara Venier nel suo salotto di Domenica In, ha svelato dei lati inediti di sé, non mancando di sottolineare l’importanza che nella sua vita ricoprono i membri della sua famiglia. In particolare, la Tatangelo si è commossa nel parlare della mamma Palmira.

Anna Tatangelo si commuove per la mamma: “Mi ha insegnato moltissimo”

La cantante, solitamente molto riservata quando si tratta della propria vita privata, non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte alle foto della sua famiglia. Mara Venier, nel corso dell’intervista, ha voluto scavare a fondo nel cuore della Tatangelo, portando in superficie l’immenso affetto da lei nutrito nei confronti dei proprio cari. Anna, visibilmente commossa, ha dedicato delle dolcissime parole alla madre Palmira.

“Mia mamma è un carro armato. Lei lotta e non si arrende – ha rivelato la Tatangelo con gli occhi ludici, proseguendo poi – Mi ha insegnato moltissimo“. Anna, in particolare, si è espressa in merito ad un momento particolarmente difficile per sua madre, che si è trovata a combattere un’ostica battaglia. “Abbiamo la possibilità di dire ai nostri genitori ‘ti voglio bene‘, dobbiamo farlo“, ha detto la cantante ai telespettatori.

E’ evidente che la forza e la determinazione di cui Anna spesso fa sfoggio non sono altro che il frutto dell’insegnamento materno. La cantante, con un racconto estremamente toccante, ha fatto capire l’importanza che gli affetti, specie in momenti bui come questi, debbono rivestire.