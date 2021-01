Barbara D’Urso al mare d’inverno | Il selfie incanta gli utenti – FOTO

Barbara D’Urso ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: un’immagine, un selfie, che la ritrae al mare d’inverno

Tra meno di una settimana rivedremo Barbara D’Urso in televisione. La presentatrice Mediaset farà il suo ritorno nel piccolo schermo domenica 10 gennaio. Quindi mancano pochi giorni per vedere di nuovo le sue trasmissioni, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Invece per rivedere Pomeriggio Cinque su Canale 5 si dovrà aspettare un giorno in più, visto che il programma in questione è previsto per lunedì 11 gennaio. Nel frattempo, Barbara ha continuato ad aggiornare il proprio profilo Instagram con nuovi contenuti. Stiamo parlando di un account che conta più di 2 milioni e 800mila follower.

Barbara D’Urso, il selfie della conduttrice al mare d’inverno – FOTO

Si tratta di numeri molto importanti, così come quelli che raccolgono i suoi post. Praticamente ogni suo contenuto ottiene decine di migliaia di ‘like‘ e centinaia, se non migliaia, commenti di complimenti. Anche nel caso del post, pubblicato poche ore fa, la foto della D’Urso ha ottenuto un dato davvero significativo di interazioni.

Stiamo parlando di quasi 24mila ‘mi piace‘ e più di un migliaio messaggi nel box dei commenti nel giro di 6 ore. Nell’immagine in questione, un selfie, Barbara si ritrae in riva al mare, mentre nella didascalia dello scatto si leggono le seguenti parole. “Mare d inverno 😜 #freddo #mare #colcuore❤️“.