Barbara Pedrotti e la silhouette invidiabile, che bambola ragazzi – FOTO

Barbara Pedrotti alimenta i desideri proibiti dei fan con un primissimo piano di assoluta classe. Outfit e fisico mozzafiato: stupenda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

La “classe non è acqua” per una ringiovanita e sempre più glamour, Barbara Pedrotti. La sexy giornalista sportiva di origini trentiniane ha regalato una “Buona Serata” da “leccarsi i baffi” per tutti i ragazzi innamorati del suo inimitabile charme.

La testimonianza più concreta di una bellezza attraente è rintracciabile direttamente sul canale social più cliccato dei giorni nostri: Instagram. I quasi 10.000 follower che hanno assistito alla sua performance da sogno sono rimasti pienamente soddisfatti dalla posa a bordo “staccionata”, dopo un allenamento molto faticoso.

Barbara appare rivitalizzata in tuta ginnica e con un fisico da silhouette mozzafiato, tipico delle sexy girl in divenire. Invidiabile la corporatura snella e statuaria, messa fortemente in risalto dalle aderenze del portamento occasionale. Una “bambola” angelica sul sentiero verdeggiante e pieno di sogni, che non ha lasciato spazio alle parole

Barbara Pedrotti, una carriera col “sogno”… mancato