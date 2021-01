Beautiful, anticipazioni puntata 5 gennaio: l’alleato di Thomas e Zoe

Beautiful, anticipazioni 5 gennaio: mentre Hope affronta Steffy, Thomas cerca di convincere Zoe ad aiutarlo.

Hope è furiosa: non solo Liam è tornato a casa raccontandole di aver portato Beth a casa di Steffy, ma la ragazza ha anche scovato un messaggio “pieno di cuoricini” nel cellulare del suo fidanzato. La Logan non può permettere che le sfugga tutto di mano un’altra volta e decide dunque di precipitarsi a casa della rivale per affrontarla una volta per tutte. Nel frattempo Shauna ha rivelato a Ridge che Thomas sa tutto del loro “bacio appassionato” nella stanza sopra il Bikini. Nonostante non ci sia stato alcun coinvolgimento da parte di Ridge, il bacio è stato reale e Thomas non solo ne è a conoscenza, ma ha anche tutta l’intenzione di sfruttarlo a suo favore.

Beautiful, anticipazioni 5 gennaio: Hope affronta Steffy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope proseguirà la sua sceneggiata ai danni di Steffy. Sentendo minacciato il proprio rapporto con Liam, la Logan vorrà mettere in chiaro che Beth è sua figlia e dunque la giovane Forrester non può sperare di continuare ad avere con lei lo stesso rapporto che aveva quando la chiamava Phoebe. L’arrivo di Liam alla casa sulla scogliera complicherà le cose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Thomas farà di tutto per portare Zoe dalla sua parte. La ragazza è sola, ferita e a corto di soldi. Per convincerla a collaborare con lui nel suo personale piano di distruzione delle Logan, Thomas le racconterà di avere un’arma segreta: Shauna Fulton.