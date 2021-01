Belen Rodriguez e le rivelazioni inaspettate sul suo nuovo compagno

Sono venute a galla alcune indiscrezioni sul compagno della Rodriguez e sull’inizio della loro storia d’amore

A quanto pare Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez avrebbe 25 anni, 11 in meno di lei. Inoltre lui quando si sono conosciuti era l’assistente di un parrucchiere molto noto e apprezzato dalle donna benestanti di Milano, i due esercitavano da Coppola. Famoso parrucchiere italiano che ha aperte moltissimi negozi. L’incontro tra Belen e Antonino è illuminante quando inaspettato.

L’incontro tra Belen e Antonino Spinalbese vi lascerà sorpresi

Era agosto e lei aveva bisogno di una tinta veloce, ma il suo parrucchiere era in ferie. La showgirl ha dovuto dunque trovare una soluzione e l’unica era chiamare un valido sostituto che andasse a casa sua. In pieno agosto con poco personale e chissà quanto lavoro, chi potevano mandare a casa della showgirl se non un’assistente? Ed è così che Belen apre la porta e si trova di fronte, un bel e bravo giovane di 25 anni che le spazzola i capelli e le fa una bella tinta.

A Belen rimane subito impresso e scatta qualcosa. Lei guadagna milioni di euro ed ha alle spalle una carriera in televisione di successo. Potrebbe avere chiunque, imprenditori, cantanti, calciatori ma lei s’innamora di lui. Un ragazzo semplice ma bello come un modello di Dolce&Gabbana, guadagna forse un quarto di quello che guadagna lei ma non le interessa. Lui ha lasciato il suo lavoro per seguirla e starle accanto in ogni momento. Scopriamo poi che ha un talento come fotografo e infatti comincia a fotografare la sua bellissima compagna, esordiscono anche su Vogue Thailandia con lei come modella e lui come fotografo.

Poi lui comincia a posare come modello per marchi anche molto noti come Diadora. Quello che piace di Belen è proprio questo, che lei non cerca i soldi o la ricchezza, quelli li ha fatti da sola. Cerca un compagno di vita, sincero, genuino come lo è lei e la sua famiglia. Cerca la qualità non la quantità ed è libera di amare chi vuole senza preoccuparsi del resto, che siano le critiche o altro. Il loro amore è sincero e vero e chissà dove li porterà.

Tuttavia ricordiamo che anche De Martino prima di partecipare ad Amici, ma sopratutto prima di sposare Belen non era conosciuto nell’ambiente ed era di umili origini. Ad oggi lui è un presentatore di successo. Speriamo che ad Antonino non importi troppo la fama e che il suo amore per Belen sia autentico e di quelli che durano tutta la vita.