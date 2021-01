Bianca Guaccero, gambe scoperte fa girare la testa, atomica – FOTO

Bianca Guaccero fa sognare il popolo di Instagram, mentre si rilassa distesa sul salotto con un dettaglio evidente e di non poco conto

L’artista e conduttrice televisiva della Rai, Bianca Guaccero è tornata a far parlare di sè dopo il polverone, alzatosi via social tra il pubblico e qualche collega di turno. La regina di “casa” Rai 2 non ha avuto un attimo di pace, dall’essere considerata l’artefice numero uno dei “fallimenti” di alcuni vip del mondo dello spettacolo.

Tra questi figura Giovanni Ciacci, l’opinionista alla moda, dal pizzetto blu, “silurato” dal cast di produzione. Proprio a causa di Bianca, che non l’ha tenuto in considerazione nel nuovo parterre di conduzione di “Detto Fatto”.

La Guaccero però è andata avanti per la sua strada e da oggi sarà prontissima per regalare la prima “gioia” del 2021, ad un pubblico in trepida attesa per la ripresa del programma

Bianca Guaccero, anteprima di “Detto Fatto” col “ruggito”: i fan sognano

Con uno scatto sublime su Instagram, la simpaticissima e bellissima presentatrice televisiva, Bianca Guaccero ha conquistato il web a suon di colpi di luce e sensualità. Un sogno per tutti i follower, che oltre ad ammirare le sue capacità professionali, hanno conquistato la parte più emozionante del suo cuore.

Durante la trasmissione, Bianca è abituata a regalare sorrisi e speranze e qual miglior momento se non questo, di ripartire alla grande e aiutare gli italiani a conquistare una volta per tutte, una vita più dignitosa e ricca di soddisfazioni.

L’anteprima del nuovo sipario che si aprirà su Rai 2, con “Detto Fatto” è davvero il piatto migliore del “menù” di giornata di Instagram. Facendo fulcro sui 719 mila follower, la conduttrice pugliese è pronta al primo grande salto dell’anno.

I follower hanno apprezzato con una standing ovation la sua “sfilata” immobile e a gambe scoperte. Una “bomba atomica” ricca di sensualità, che fa girare la testa a prima vista, al di là di una semplicità e simpatia uniche nel loro genere