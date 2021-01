Bimba di 4 mesi muore mentre il papà dorme: era rimasta con il cane

Una bimba di 4 mesi è morta per essere rimasta sola con il cane: una tragedia che lascia un’intera famiglia in un immenso dolore

Una notizia terribile che giunge dagli Stati Uniti. Una bambina di soli 4 mesi è morta mentre era sola con il cane di famiglia. La morte della piccola però non è stata causata da un attacco violento da parte dell’animale, come è successo in altre notizie di cronaca. Si è sentito infatti già altre volte che un cane in preda a un raptus abbia sbranato o ferito alcune persone. In questo caso la piccola sarebbe morta perché l’animale si sarebbe steso su di lei. In quel momento non c’erano famigliari della bimba a tenerla d’occhio. Suo padre, secondo quanto riferito dai media statunitensi, stava riposando e al suo risveglio ha fatto l’orrenda scoperta. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi ma sua figlia già non respirava più.

LEGGI ANCHE -> Napoli, rider picchiato e derubato. Arrestati gli aggressori

Nelle prossime ore sarà svolto l’esame autoptico sulla bimba di 4 mesi

LEGGI ANCHE -> Crolla il muro di un casolare abbandonato: ragazzo 15enne in gravissime condizioni

La piccola si chiamava Raelynn Larrison e abitava con la famiglia nello Stato dell’Ohio, precisamente nella città di Dayton. I tragici fatti sono avvenuti durante il giorno del 31 dicembre scorso ma i media sono stati informati soltanto oggi dalla locale Contea di Montgomery. Nelle prossime ore sarà svolto l’esame autoptico per stabilire la reale causa della morte della bimba di 4 mesi. Il cane, che ha solo pochi anni, si sarebbe quindi steso sul corpo minuto di Raelynn, la quale non avrebbe retto il peso dell’animale. Le forze dell’ordine stanno in queste ore interrogando i vicini per capire come veniva trattato l’animale e se avesse o meno una natura aggressiva.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tuttavia per ora non ci sono abbastanza prove per incriminare i proprietari ma anzi gli inquirenti sono persuasi che si è trattato di una tragedia del tutto fortuita e inaspettata.