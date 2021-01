Crolla il muro di un casolare abbandonato: ragazzo 15enne in gravissime condizioni

Un ragazzo di 15 anni è attualmente ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato travolto dal crollo di un muro di un casolare abbandonato.

Ore di apprensione a Bologna, dove un ragazzo di soli 15 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore dopo essere stato travolto dal crollo di un muro. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo nel pomeriggio di ieri si trovava con alcuni amici all’interno di una casa diroccata, quando improvvisamente uno dei muri ha ceduto colpendo in pieno il giovane. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri che hanno provveduto anche al sequestro dell’area.

Bologna, crolla il muro di un casolare abbandonato: ragazzo di 15 anni in gravissime condizioni

Dramma a Toscanella di Dozza, comune in provincia di Bologna, dove nel pomeriggio di ieri, domenica 3 gennaio, un ragazzo di 15 anni è finito in ospedale in gravissime condizioni. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Bologna Today, il giovane si trovava insieme a tre amici all’interno di un casolare abbandonato e in disfacimento. Per cause ancora da accertare, un muro dello stabile ha ceduto ed il ragazzo è stato travolto da alcuni mattoni e delle travi.

Sul posto si sono precipitati, in pochi minuti, i soccorsi del 118 allertati dagli amici del 15enne. Il personale medico, dopo le cure sul posto, ha trasportato d’urgenza in eliambulanza l’adolescente presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove ora si troverebbe ricoverato in gravi condizioni ed in prognosi riservata. Illesi, invece, come riporta Bologna Today, i ragazzi che si trovavano insieme al 15enne.

Intervenuti presso il casolare anche i carabinieri di Dozza che hanno provveduto ai primi rilievi ed accertamenti per ricostruire quanto accaduto e capire perché i ragazzi stessero perlustrando la struttura diroccata nonostante i divieti imposti dalla zona rossa in vigore durante la giornata di ieri.

I militari dell’Arma che si stanno occupando degli accertamenti hanno provveduto anche a porre sotto sequestro l’area interessata dove si è consumato il dramma che risulterebbe essere segnalata da un cartello.