Chiara Carcano il selfie allo specchio è da brividi, nessuna come lei -FOTO

Chiara Carcano è la giovane stella del web che sta facendo impazzire tutti con i suoi selfie: naturale e sensuale esplode sui social

Classe 1993, affascinante e grintosa, Chiara Carcano è riuscita a incoronare il suo sogno: lavorare in televisione. La ragazza ha già avuto qualche esperienza come conduttrice radiofonica ed ha partecipato in alcune trasmissioni televisive che l’hanno fatta conoscere al pubblico italiano. E’ anche un’influencer e su Instagram sono tanti i follower che la seguono, quasi cinquecento mila. Il giornalismo televisivo è da sempre la sua più grande passione, tanto che ha studiato il suo interesse presso la New York Film Accademy, il corso le ha permesso di iniziare la sua carriera.

LEGGI ANCHE>>>Non ci resta che piangere: quello che non sappiamo del film

Chiara Carcano pioggia di selfie sul web FOTO

LEGGI ANCHE>>>Martina Colombari, la spaccata che fa girar la testa, apertura da brividi FOTO

C’è posta per te, Chef save the food, cosa le riserverà il futuro? La carriera di Chiara Carcano è appena iniziata e il suo futuro è tutto da scrivere. La vita da influencer la sta facendo conoscere ovunque e il web impazzisce per i suoi selfie davanti allo specchio. Più volte infatti la conduttrice ha pubblicato foto da sola o in compagnia di qualche amica o conoscente, ma del presunto fidanzato non c’è traccia. La sua vita privata infatti rimane fuori dai social e nessuno conosce questa parte di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

Addominali scolpiti, culotte e reggiseno neri e una camicia che le scivola sulle spalle e lungo la schiena. Sensuale, sexy e strepitosa in uno studio di Milano. A cosa si starà dedicando la Carcano?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Carcano (@chiaracarcano)

La giovane influencer non è soltanto bella ma anche simpatica, con i suoi tik tok fa divertire i follower che la seguono ed ogni occasione è buona per sdrammatizzare e ironizzare insieme alle sue amiche che per lei sono fondamentali e non può farne a meno.