Children of Bodom: morto il frontman, chitarrista e cantante Alexi Laiho

Il leader della nota band death metal è morto nella sua casa di Helsinki, in Finlandia, la scorsa settimana.

Il 2021 inizia con il dolore per il mondo della musica metal. L’ex cantante e chitarrista dei Children of Bodom, Alexi Laiho, è morto nella sua sua casa di Helsinki, in Finlandia. Secondo quanto riferiscono i notiziari, il musicista finlandese è scomparso nella sua abitazione la scorsa settimana. Attualmente, circostanze e cause del decesso sono ancora ignote. Tuttavia, un comunicato stampa aveva riferito che il leader della famosa band death metal soffrisse di “problemi di salute a lungo termine”. Laiho aveva fondato i Children Of Bodom nel lontano 1993 e ha guidato la band fino a quando non si è sciolta definitivamente alla fine del 2019. Nel 2020, il frontman aveva formato la nuova band dei Bodom After Midnight.

LEGGI ANCHE >>> Lutto per il mondo del Jazz: morto il pianista Claude Bolling

RIP Alexi Lahio You were a big part of me being a Metalhead . I listened to you as I grind to max level playing WOW and Marvel with your skill in guitar tutorials on youtube. I had the best time see you live in Melbourne in 2014 Keep shredding in the next life man #ripalexilaiho pic.twitter.com/OIZD9NC6rV

— Z3r03n1x – CAN 2020 DIE IN A HOLE YET HOLY $H!T (@Z3r0En1x) January 4, 2021