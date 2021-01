Claudia Ruggeri, la zip scende sopra la scollatura: che incanto – FOTO

Claudia Ruggeri esibisce il solito connubio di fascino e sensualità, il decolletè fa capolino dal suo abito con la zip che scende

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

E’ senza dubbio uno dei volti più amati della ‘squadra’ di bellezze a disposizione di Paolo Bonolis. Ad Avanti un Altro, spopola ormai da anni nel ruolo della ‘Miss’. Parliamo di Claudia Ruggeri, che è diventata una vera celebrità del piccolo schermo ma anche sul web. Seguitissima su Instagram, il suo fascino verace ed irresistibile è entrato nel cuore dei fan. Un incontro, quello con il conduttore Mediaset, che ha decisamente cambiato la vita di Claudia. Che continua a farci sognare sul suo profilo con scatti che evidenziano il suo fascino seducente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Claudia Ruggeri condivide la sua foto giornaliera e che infarto – FOTO

Claudia Ruggeri, sorriso e fisico esplosivo: la ‘Miss’ di Avanti un Altro colpisce ancora

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Claudia Ruggeri e la foto prima di andare a letto, che spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Il primo piano dell’ultima foto postata incanta, per quella bellezza semplice ma che va dritta al cuore. Sorriso radioso e, come al solito, immancabilmente, un tocco sapiente che regala dettagli di sensualità assoluta. Tra i punti di forza di Claudia c’è anche un fisico di tutto rispetto, valorizzato in questo caso con il decolletè che da capolino dall’abito con tanto di zip.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Il posizionamento della cerniera non è casuale e lascia intravedere forme voluttuose e accattivanti. I fan, al solito, impazziscono per lei.