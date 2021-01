Padre Sergij è stato arrestato per incitamento al suicidio e per la diffusione di teorie complottiste sul vaccino anti-Covid.

Ci troviamo a Mosca, in Russia, dove il prete negazionista è stato arrestato durante la notte tra 28 e 29 dicembre 2020. La guardia nazionale russa, meglio conosciuta come “Rosgvardija” (росгвардия), ha fatto irruzione nel convento dove Padre Sergij, Nijolaj Romanov, si era rifugiato, barricandosi all’interno insieme a centinaia di suore. L’uomo, scomunicato per aver sempre negato l’esistenza della pandemia, è stato inoltre scomunicato. Nel mirino delle sue critiche rientravano anche il presidente Putin, il Cremlino e la religione della Chiesa Ortodossa. Difatti, secondo il prete la “pseudo-pandemia” è un’invenzione dell’Anticristo per imprigionare i credenti nel “campo di concentramento elettronico di Satana”.

La tesi del complotto e l’incitamento al suicidio hanno provocato la scomunica e l’arresto di Padre Sergij

Durante la conferenza stampa, l’avvocato di Sergij, Svetlana Gerasimova, ha risposto alle domande dei giornalisti. La donna ha confermato la scomunica e l’arresto del prete, “accusato di sedizione, violazione del diritto alla libertà di coscienza”, nonché di “plagio di minori con istigazione al suicidio”. Il profeta degli Urali, difeso per mesi dai suoi seguaci, aveva infatti sequestrato diversi bambini in un monastero. Padre Sergij aveva descritto i vaccini sviluppati contro Covid-19 come uno strumento di manipolazione delle masse; un complotto globale per controllare il popolo attraverso l’inserimento di un chip sotto l’epidermide. L’uomo ha incitato i suoi fedeli a resistere alle “forze dell’Anticristo”, rappresentate in particolare dai gerarchi della Chiesa ortodossa, tra i quali il patriarca Kirill, e dai propagandisti Covid, considerati un inganno delle “forze oscure” contro i veri credenti.

“forces of the Antichrist”: the hierarchs of the Orthodox Church & Covid propagandists “pseudo-pandemic” – invention of Antichrist 2imprison believers in “Satan’s electronic concentration camp” -accused of pushing children to commit suicide https://t.co/OqcYDmmZxz — CyberSurfer2050 (@2050CyberSurfer) December 31, 2020

L’uomo ha infine accusato Vladimir Putin di “tradimento della madrepatria”: il presidente avrebbe sfruttato la pseudo-mandemia per servire il “Governo mondiale di Satana.“

Fonte: Asia news