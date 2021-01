Crisi di Governo, Renzi sul piede di guerra: “Passiamo all’opposizione”

Matteo Renzi sarebbe pronto a passare all’opposizione qualora il Governo non dovesse tenere conto delle richieste di Italia Viva: lanciato guanto di sfida al Premier.

Un Paese in crisi, un Governo che tribola ed una fetta di maggioranza pronta a passare all’opposizione qualora le sue richieste non verranno evase. È questo l’attuale quadro politico italiano dove il Premier predica la massima prudenza e chi sino ad oggi è stato suo alleato ora batte i pugni sul banco del parlamento rivendicando le proprie ragioni.

Matteo Renzi non utilizza mezzi termini ed il presidente della Camera Roberto Fico invita, dal canto suo, a mantenere la calma. Una crisi di Governo adesso sarebbe devastante. Eppure il leader di Italia Viva, seppur certo che non si andrà mai al voto, rincara la dose.

Crisi di Governo, Renzi contro Conte: “Se le nostre idee non piacciono passiamo all’opposizione”

Il Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno è stato lineare: in questo delicato frangente bisogna essere coesi. Divergenze e contraddizioni bisogna metterle da parte se si vuol far risorgere il Paese. Un messaggio ampiamente condiviso da Matteo Renzi che si dice lieto del fatto che al Quirinale vi sia un “gentleman” il quale comprende perfettamente il suo ruolo. Il leader di Italia Viva, in una recente intervista come riporta l’Ansa, ha riferito infatti che mai parole furono più giuste di quelle utilizzate dal Capo dello Stato. La grande liquidità ora a disposizione dell’Italia è qualcosa di unico ed irripetibile. Una chance che non va sprecata a causa di battibecchi e diatribe intestine.

Parole concilianti il cui tono, però, viene smorzato quando Renzi si esprime sulla figura del Premier. In particolare il leader di IV si esprime sulle sorti dell’esecutivo, affermando che tutto dipende da Conte e poi dal Parlamento. Un’affermazione che letta nel linguaggio politico ben esprime il pensiero di Renzi, ossia che è il Premier a rappresentare l’ago della bilancia e che saranno le sue decisioni a pregiudicare o salvare “la squadra“.

Renzi ha lanciato, poi, una velata frecciata a Conte affermando che a suo avviso avrebbe errato nello scegliere di lanciarsi direttamente in aula e fare “la conta dei voti“, ma IV si dice pronta. L’ex sindaco di Firenze ritiene, inoltre, che per aver scelto di percorrere questa strada Conte deve essere sicuro, altrimenti prima avrebbe chiesto un confronto. Tuttavia se il Premier dovesse essersi sbagliato, dice Renzi, allora le soluzioni potrebbero essere delle più varie, ma sul punto non si sbilancia ed afferma: “la Costituzione dice che la legislatura va avanti finché ci sono i numeri in Parlamento- riporta l’Ansa- non finché lo dice Conte“. Infine, Renzi chiosa con parole trancianti: “Noi abbiamo palesato ciò che non ci convince, se le nostre idee danno fastidio, allora andremo all’opposizione“.

E proprio di voti che verranno meno non può non menzionarsi Giovanni Toti il quale tramite un post su Twitter ha reso chiara l’intenzione del suo partito. “Bisogna essere coerenti con le proprie idee. Questo Governo non rispecchia le nostre […]Cambiamo! non sosterrà questo Governo. Il nostro Paese merita altro“.

Le parole di Roberto Fico

Un frangente quello attuale che evidentemente non ha lasciato indifferente il presidente della Camera Roberto Fico. A suo avviso la maggioranza deve essere compatta, ora è il momento che si lavori tutti in un’unica direzione. Un invito alla responsabilità il suo corroborato dal ricorso alle parole del Presidente Mattarella in occasione del consueto discorso di Capodanno. Sarebbe imperdonabile, ha affermato stando a quanto riporta l’Ansa, sprecare questo momento e vanificare tutto per portare avanti meri interessi personali. Adesso c’è bisogno solo che tutti lavorino all’unisono.

L’Italia, ha specificato Fico è stata la prima Nazione a dirigersi verso il Recovery. Un impegno che deve essere mantenuto e portato avanti con diligenza. L’Italia ha e merita un ruolo centrale.