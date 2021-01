Ritorno per Detto Fatto oggi su Rai 2. A presentarlo Bianca Guaccero. Dopo le polemiche di questi mesi riprende il programma con diverse novità. In primis il nuovo spazio con l’avvocato Manuela Maccaroni.

Torna in onda su Rai 2 Detto Fatto. Oggi prima puntata del 2021 per la trasmissione condotta da Bianca Guaccero. Dopo la pausa natalizia nuovo inizio per la trasmissione dedicata ai tutorial che lascia alle spalle i problemi vissuti lo scorso anno.

Oltre alla partenza nel 2020 molto più avanti rispetto agli altri programmi e i diversi cambi di orario, il programma è entrato al centro delle polemiche per via di un tutorial su come fare la spesa in modo seducente. Un vortice di accuse che ha portato alla sospensione del programma. Ritornato in onda il 9 dicembre scorso, Detto Fatto si è fermato per la pausa natalizia.

Con la fine del feste, ritorna per questo 2021 con molte novità. Nonostante alcune voci su un possibile sabotaggio del contenitore di intrattenimento, è la Guaccero stessa a confermare alcuni giorni fa sulla pagine Instagram il ritorno del programma. “Noi ci siamo sempre! Sfidando tutto e tutti” le parole di Bianca sui social. Una rassicurazione per i fan di Detto Fatto.

Ritorno per Detto Fatto: nuovo spazio con un avvocato

Oggi pomeriggio ritornerà la Superclassifica di Jonathan Kashanian, Carla Gozzi con le rubriche dedicate allo stile, Elisa D’Ospina con il suoi consigli per le curvy.

Accanto ai classici tutor e opinionisti, è stato ideato poi un nuovo spazio con l’avvocato Manuela Maccaroni. Presidente dell’associazione nazionale avvocati per i minori e le famiglie, nel programma tratterà tematiche legate ai diritti delle donne, dei minori e delle famiglie.

Possibile che i vertici della trasmissione abbiano ideato questa nuova rubrica per voltare pagina e dimenticare le critiche generate dal tutorial sulla spesa al supermercato con i tacchi.

Inoltre nel palinsesto sono previsti tutorial dedicati ai consigli per famiglia, lavoro ed economia.