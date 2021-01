D’Urso torna dopo le feste al fianco di Roncalli, Rai interessata all’autore

Dopo la pausa natalizia Barbara D’Urso torna su Mediaset. Per la conduttrice il supporto del suo team è fondamentale, in particolare quello del capo progetto Ivan Roncalli. Anche in Rai si parla dell’autore.

Stakanovista, grintosa e dinamica. Barbara D’Urso ritorna dopo la pausa natalizia con i programmi che conduce a Mediaset.

Il 10 gennaio tornerà in onda Domenica Live e Live non è la d’Urso, in cui una grande parte dei servizi sarà dedicata alle inchieste e all’emergenza Covid. Con un lieve ritardo, da lunedì 11 gennaio riparte anche Pomeriggio 5.

In questi ultimi giorni di feste, la D’Urso è già nel vortice delle mail e meeting con gli autori. Per la conduttrice il supporto del gruppo di collaboratori che organizzano il programma è fondamentale. Tra questi spicca il capo progetto Ivan Roncalli, presente spesso in studio in total black, mascherina e guanti.

Secondo diverse voci Roncalli è molto ricercato nel mondo televisivo. Grazie alla sua grande capacità organizzativa e al suo incredibile fiuto per le notizie, di lui si parla sia in Mediaset che in Rai. Grazie agli straordinari risultati ottenuti e agli scoop scovati, alcuni dirigenti della concorrenza avrebbero puntato gli occhi su Roncalli.

D'urso ultimi giorni di relax: ritorna su Mediaset insieme a Roncalli, l'autore su cui la Rai ha puntato gli occhi

Tuttavia Roncalli è molto fedele a Barbara lavora a stretto contatto con la conduttrice nei suoi programmi da tempo. La coppia assicura picchi di share. In molte puntate la conduttrice ha più volte nominato Ivan. Un esempio di indiscrezione che compare in pochi scatti.

La D’Urso, sempre professionale, si districa con facilità nei tanti impegni e imprevisti. Molti si chiedono il segreto del suo successo. Carta vincente della conduttrice è sicuramente avere al suo fianco un team preparato e sempre sul pezzo. A questo la D’Urso aggiunge uno stile di vita salutistico.

Ogni giorno prima del lavoro Barbara si concede un’ora di danza classica. Inoltre in una recente intervista ha dichiarato di ricorrere a gocce omeopatiche.