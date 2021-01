Eleonora Boi, un sorriso che stende: radiosa e irresistibile – FOTO

Eleonora Boi sempre più bella, la giornalista in uno scatto su Instagram colpisce per il suo fascino eccezionale

Una bellezza che gli appassionati di sport conoscono già da anni e che si è fatta sempre più irresistibile. Un marchio di fabbrica inconfondibile quello che contraddistingue Eleonora Boi, popolare giornalista sportiva. Classe 1986, sarda, si tuffa in questo 2021 con entusiasmo e gioia di vivere. L’anno si è concluso infatti con la gioia più grande per lei e Danilo Gallinari, cestista NBA, diventati genitori della piccola Anastasia il 7 dicembre. Alla nascita della figlia, documentata sui social, hanno ricevuto gli auguri da parte di amici e conoscenti del mondo dello spettacolo.

Eleonora Boi ‘pericolosa’ al volante, sguardo magnetico e sorriso incantevole

Dopo la gravidanza, Eleonora appare ancora più affascinante. Anche in scatti apparentemente semplici come quello postato quest’oggi, al volante della sua auto. Look sportivo, cappellino di lana e occhiali, lascia ugualmente senza fiato anche senza esporre le forme che l’hanno resa celebre.

Sorriso radioso e sguardo magnetico, le basta questo per raccogliere like e commenti a profusione da parte dei fan. Un raro esemplare di fascino mediterraneo che rende Gallinari uno degli uomini senza dubbio più invidiati d’Italia.