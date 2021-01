Eleonora Daniele, la disperazione per la decisione più difficile

Ieri a Domenica In la Eleonora Daniele ha rivelato come il battesimo della figlioletta sia saltato a causa della pandemia in corso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Per la prima puntata di inizio anno di Domenica In, Mara Venier ha voluto invitare il collegamento l’amica Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie Italiane è intervenuta infatti nella rubrica speciale dedicata all’oroscopo di Paolo Fox. Zia Mara ha così avuto modo di parlare con l’amica e chiederle delucidazioni sul battesimo di Carlotta, la figlia che la padovana ha avuto lo scorso maggio con il marito Giulio Tassoni.

Nonostante i 44 anni di Eleonora la gravidanza è andata a buon fine per la gioia dei due genitori, ed il battesimo della piccola Carlotta di sarebbe dovuto tenere a novembre con madrina proprio Mara. “Avevo preparato il vestito, il cappello con la veletta… e poi?”, ha chiesto la Venier alla Daniele. Pronta la replica di Eleonora:

“Con tutto quello che è successo, abbiamo rimandato di un paio di mesi, sperando di stare tutti tranquilli. Mara, adesso pesa dieci chili, non riusciresti a prenderla in braccio”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Roma: Nicolò Zaniolo diligente per Madalina Ghenea, è felice?

Eleonora Daniele ha scelto Mara Venier come Madrina, perché?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Conoscete Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci? È bella come la madre – FOTO

La conduttrice Eleonora Daniele ha cercato una gravidanza per moltissimo tempo e solo a maggio è arrivata la sua gioia più grande con Carlotta, che però, confessa a Mara, sarà anche l’ultima vista l’età avanzata e le possibili complicanze che una seconda potrebbe portare per lei.

Eleonora in ogni modo ha scelto Mara Venier come madrina della figlia perché tra le due c’è una grande complicità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

A Domenica In la conduttrice ha spiegato di avere molte cose in comune con zia Mara, come le origini venete e il lavoro nel mondo della televisione. Inoltre le due insieme hanno condiviso diversi momenti difficili che pochi sanno.