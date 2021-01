Eleonora Pedron, shorts e gambe in mostra, sogno ad occhi aperti-FOTO

La Pedron bellissima in un look total black con shorts e tacchi a spillo che mettono in risalto le sue belle gambe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

La bella Pedron condivide una foto seduta su una poltrona con un look total black e degli stivaletti con il tacco che fanno girare la testa. Sempre più bella la Pedron e sempre più innamorata del suo Fabio Troiano che le commenta le foto estasiato dalla bellezza del sua fidanzato. I due hanno passato il capodanno insieme giocando a Monopoly come la maggior parte delle persone quest’anno, viste le restrizioni per il coronavirus.

LEGGI ANCHE>>>Chi è Madalina Ghenea, la donna della “telenovela Zanaiolo”

La Pedron prende al volo il figlio di 10 anni, che forza!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Milly Carlucci e la favola vissuta nel passato, il retroscena

Eleonora Pedron in occasione dei 10 anni del figlio, compiuti qualche giorno fa, decide di farlo sentire di nuovo un bambino e quindi gli fa prendere la rincorsa per afferrarlo poi tra le sua braccia. Fortunatamente ce la fa senza problemi, ma sul suo volto si nota un pò di fatica. D’altronde non è come sollevare un bambino di 2-3 anni. Però è stata una bella immagine amorevole. Anche per i bambini è stato un Natale diverso ma loro mantengono sempre l’entusiasmo degli altri anni.

Perché il natale rimane comunque quel periodo speciale dell’anno che fa sentire nell’aria quel senso di serenità. Per i bambini infatti va mantenuto un pò di entusiasmo nonostante i tempi duri. Così ha fatto la Pedron con il suo compagno Fabio. Insieme si sono divertiti con i bambini nel giorno di Natale in Francia a Roccabruna vicino a Mentone.