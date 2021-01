Elettra Lamborghini e il primo appuntamento: “L’ho fatto? Tutta la verità”

Elettra Lamborghini stupisce tutti con la rivelazione sul suo primo appuntamento con suo marito Afrojack: “Non ci siamo baciati e ..”

Elettra Lamborghini bella, ricca e anche molto innamorata. La sua storia d’amore con il produttore e deejay olandese Afrojack prosegue a gonfie vele.

I due si sono sposati a settembre sul lago di Como e hanno trascorso le vacanze natalizie in Svizzera per festeggiare il primo anno dal loro fidanzamento ufficiale. Un luogo da sogno che l’ereditiera ha condiviso con video e scatti sul suo profilo Instagram. Una fuga d’amore fantastica e patinata nella quale ha fatto parlare non poco i video della cantante che in costume si tuffa nella neve.

Ma si sa Elettra è Elettra e tutto quello che fa riesce a diventare un grande polverone attirando l’attenzione mediatica. Come è stato del resto per una frase che la regina del tweerking ha detto sulla sua storia d’amore con suo marito e in particolare sul dettaglio del loro primo appuntamento.

Elettra Lamborghini stupisce tutti: “Non gliel’ho data”

Elettra Lamborghini è schietta, spontanea e spesso non usa giri di parole per dire la verità. È quello che ha fatto nella sua intervista a Verissimo nella quale a Silvia Toffanin ha raccontato un retroscena del suo primo appuntamento con l’attuale marito.

Lei si dice non sono molto innamorata e ma anche fortunata ad averlo incontrato. “Un gigante buono – lo definisce – che non è come quegli scemi che guarda le altre”.

E poi dritta verso il particolare che ha attirato l’attenzione di tutti. Quel dettaglio sul primo appuntamento che si è lasciata scappare: le cose non sono andate benissimo ma nonostante questo oggi lei e Afrojack sono marito e moglie.

“Come è stato il mio primo appuntamento con Afrojack? Non gliel’ho data; e non ci siamo baciati” ha rivelato Elettra spiegando che il loro prossimo nido d’amore sarà a Milano anche se appena sarà possibile entrambi saranno in giro per lavoro ma poi appena possibile si ritroveranno nel capoluogo lombardo.