Elisa De Panicis, vacanza rovente alle Antille: il bikini fa sognare – FOTO

Elisa De Panicis, ex concorrente del Gf Vip, si gode la propria vacanza alle Antille. I fan, beandosi degli scatti in bikini, la riempiono di complimenti

La splendida modella, in vacanza a Saint-Barthélemy, isola delle Antille, si gode il mare nel corso di queste festività natalizie. Non potendo rinunciare ai complimenti dei propri followers, la De Panicis ha deciso di scatenarli attraverso delle roventi foto in costume. L’ultimo scatto la ritrae in posa in una spiaggia da sogno: Elisa, che sfoggia un fisico invidiabile, ha alle proprie spalle l’arcobaleno, e la visione è davvero mozzafiato.

Gli utenti, ammaliati dalle sue curve, la riempiono di lusinghe: “Pazzesca“, “Troppo bella“, scrivono estasiati.

Elisa De Panicis, Capodanno da sogno: incanta i fan a colpi di foto

Il Capodanno di Elisa De Panicis è stato un Capodanno con i fiocchi. La bellissima modella, in vacanza alle Antille, ha trascorso gli ultimi giorni godendosi il sole e le spiagge dell’isola di Saint-Barthélemy, documentando il “bollente soggiorno” attraverso dei sensualissimi scatti. Le foto, in cui la De Panicis esibisce orgogliosa le proprie curve, hanno ricevuto il boom di likes.

La splendida Elisa, che ha partecipato alla precedente edizione del Grande Fratello Vip, non ha ormai più bisogno di presentazioni. Dopo essersi fatta notare in Spagna, tramite la partecipazione a svariati programmi televisivi, la modella è approdata in Italia, venendo fin da subito notata per la propria avvenenza.

La vita privata della De Panicis è stata spesso al centro dell’attenzione: dalla liaison con Cristiano Ronaldo, nel 2016, al bacio chiacchieratissimo con Mila Suarez. Insomma, non si può certo dire che Elisa non abbia le armi per farsi notare.