Elisabetta Canalis, ogni FOTO è un tripudio di commenti, spunta anche un “Che….”

Favolosa Elisabetta Canalis: con indosso un paio di jeans ed una semplice t-shirt nera, l’attrice appare più bella che mai

Direttamente da Los Angeles, dove vive con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis ha deciso di sferrare un nuovo colpo ai followers di Instagram. La bellissima attrice, che si mostra quotidianamente sui social per la gioia dei suoi fan, ha regalato uno scatto a dir poco sensazionale, in cui a farla da padrona è la semplicità.

Con indosso un paio di jeans ed una banale t-shirt nera, l’attrice è apparsa bella come non mai. Gli utenti, di fronte al suo sguardo magnetico, sono rimasti folgorati: “Sei bellissima” – le scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Stupenda“.

Elisabetta Canalis, il video che manda in tilt gli utenti