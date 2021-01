Lo showman romano Enrico Brignano risulta essere onnipresente su tutte le reti a partire da questo 2021, cosa sarà successo?

Questo 2021 nasce sulle grandi orme del celebre attore e comico romano, Enrico Brignano. Presente fin dagli ultimi periodi dell’anno vecchio sul piccolo schermo a fasi alterne, con il passare delle settimane sembra rivelarsi come una presenza molto più costante. Dapprima ospite gradito in alcune trasmissioni, per brevi sketch dove tendeva ad ironizzare la situazione attuale e riuscendoci in pieno, adesso è la volta di fare in grande passo.

Enrico Brignano: l’onnipresenza televisiva nel 2021

L’apparizione più recente riguarda un suo intervento nella trasmissione Rai di Che Tempo Che Fa, condotta dalla coppia storica composta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. L’amato cabarettista romano sta godendo di molteplici possibilità apparendo in diretta tv con grande sorpresa per i telespettatori italiani.

A quotare maggiormente la figura del noto attore sembra essere in primis il canale di RaiDue. Come con la trasmissione che lo ha visto protagonista nelle sue prime serate da due mesi a questa parte.

Risate di gusto, riflessioni attualizzate ed una maniera tutta sua di vedere il mondo, è quella di Brignano, che al momento va felicemente a braccetto con l’opinione collettiva. Il ritorno dell’allievo del Maestro, Gigi Proietti, si associa con semplicità alla promessa che quest’anno potrà essere più piacevole. Anche da passare talvolta di fronte ad uno schermo.