Fabrizio Frizzi, il dolce ricordo dell’amico che si commuove

Fabrizio Frizzi, un conduttore che tutti abbiamo amato e grazie al suo continuo ricordo pare essere ancora tra di noi. Ieri un momento molto bello e commovente nella trasmissione della domenica condotta da Francesca Fialdini su Rai 1 A ruota libera.

Nella prima puntata del programma la padrona di casa ha ospitato uno dei conduttori Rai più amati di sempre, Giancarlo Magalli. Personaggio molto amato ma anche multiforme che nella sua carriera è stato anche autore e attore teatrale, sceneggiatore e doppiatore cinematografico.

Un personaggio tutto d’un pezzo Magalli che con ironia ed umorismo ha sempre la battuta pronta. Cordiale ma con una sorta di “corazza” addosso. Ebbene la presentatrice si è ripromessa fi scalfirla cercando di far uscire il lato più intimo del presentatore e c’è riuscita prima con un video messaggio della figlia e poi proprio con il ricordo del grande Fabrizio Frizzi.

Fabrizio Frizzi, il ricordo commosso di Magalli

Giancarlo Magalli non è riuscito a trattenere le lacrime in studio da Francesca Fialdini. Prima con la sorpresa fatta dalla figlia e poi ripercorrendo la sua lunga carriera si è lasciato andare ai ricordi con molti personaggi elle spettacolo come Carlo Verdone o il compianto Gigi Proietti.

Tra i ricordi anche quelli legati a Fabrizio Frizzi che gli diede il testimone nel 1991 della conduzione de I Fatti Vostri, programma di Rai 2 che Magalli ancora oggi conduce. È la trasmissione che lo ha consacrato come conduttore televisivo e alla quale lui è molto legato.

“Fabrizio è la persona più buona, più genuina, più spontanea, più timida e più altruista che abbia mai conosciuto” ha detto Magalli ricordando il collega e amico. Su di lui ha voluto raccontare un fatto e un aneddoto molto particolare che ricorda la correttezza e la bontà d’animo di Frizzi.

Magalli ha raccontato alla Fialdini e al suo pubblico di quella volta che insieme a Fabrizio si è recato a Milano per una convention. È sulla strada del ritorno che gli ha fatto uno scherzo. Frizzi ha visto che dalla valigia di Magalli spuntava uno dei calzascarpe forniti dall’hotel e il vigile romano prestato alla televisione gli ha fatto credere di averlo rubato insieme altri oggetti proprio dalla sua stanza.

Alla notizia Frizzi è rimasto terrorizzato e alla fine Magalli ha vuotato il sacco rivelandogli lo scherzo.