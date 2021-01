Fedez, noto brand non gli rinnova il contratto. Lui reagisce così…

Si rompe dopo anni il sodalizio professionale che legava un famoso brand a Fedez. Il rapper reagisce così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez, il rapper prossimo alla partecipazione a Sanremo, è stato negli ultimi anni scelto da numerosi brand per sponsorizzare i rispettivi prodotti. Dal 2017 si era creato un sodalizio professionale con Intimissimi, il noto brand di lingerie e biancheria intima. Tantissimi i post infatti pubblicati su Instagram con la collaborazione del noto marchio. Tuttavia, di recente qualcosa è andato storto: i rapporti infatti si sono interrotti e a quanto pare – detto anche dai diretti interessati – sarebbe stata proprio la casa di moda a voler sospendere i legami per un comportamento per nulla gradito. Lo spiega infatti Fedez in un video su Twitch, piattaforma online.

LEGGI ANCHE -> Gigi Proietti, Enrico Montesano spiega l’assenza al funerale dell’amico – VIDEO

Fedez, svelato il motivo della rottura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

LEGGI ANCHE -> Enrico Montesano polemizza: “Vaccini frettolosi, le cure ci sono. Svegliatevi”

Si chiama la Tana del Boomer la trasmissione web di Fedez che trasmette dalla sua camera affrontando diverse questioni che lo riguardano in prima persona. In tale occasione ha spiegato il motivo della rottura con Intimissimi: “…una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la ‘E’, così è uscito LuPENE. Loro si sono arrabbiati… un gesto che non è stato apprezzato dal brand che ha deciso pertanto di non riconfermarlo, il contratto era prossimo alla scadenza. Il rapper però si dichiara comunque soddisfatto della sua azione: anche se il brand ormai lo “odia” – così dichiara l’influencer – dichiara lo stesso che ne sia valsa la pena.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

“Fedez è uno dei volti del brand, scelto per la sua personalità forte e intraprendente, capace di rappresentare e veicolare i valori del marchio di underwear maschile” questo il comunicato Intimissimi all’inizio della loro collaborazione.