Giulia Salemi, maglia microscopica: lo scatto bollente sui social FOTO

Giulia Salemi, maglia microscopica: lo scatto bollente sui social. L’influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultima foto che è stata pubblicata su Instagram

Giulia Salemi è una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Questa non è la prima volta che partecipa, è stata una delle protagoniste indiscusse della terza edizione, dove ha conosciuto Francesco Monte e si è innamorata. Tutto il suo percorso gravitò attorno a questa relazione, motivo per cui ha deciso di partecipare nuovamente con dei propositi: di farsi il percorso da singola e non pensare ai ragazzi. Purtroppo però certe cose non si possono controllare e infatti così non è stato.

Giulia Salemi, che spettacolo mozzafiato l’ultimo scatto sul suo profilo Instagram

Quando è entrata nella casa è riuscita a mantenere fede alla sua promessa, ma nel momento in cui è uscita Elisabetta Gregoraci, c’è stata una vicinanza immediata a Pierpaolo Pretelli. I due giorno dopo giorno sono diventati sempre più uniti e più complici, la loro amicizia si è trasformata improvvisamente in qualcosa di molto più forte e al momento hanno cominciato una vera e propria relazione.

Una storia che sta facendo molto discutere, soprattutto i fans di Elisabetta che per mesi avevano creduto in questo affetto tra lei e Pierpaolo. Stasera potrebbe avvenire la definitiva resa dei conti, dopo gli ultimi baci di questa settimana. Che succederà?