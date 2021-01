Giulia Salemi, spunta un video bollente, le immagini che scottano

Giulia Salemi protagonista anche fuori la casa. Il video bollente del reality spagnolo pubblicato da Salvo veneziano fa scattare la polemica

Giulia Salemi fa parlare dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip. L’influencer italo persiana tornata nella casa di Cinecittà per questa edizione del reality molto lunga sta facendo parlare di sé per la sua “storia” con Pierpaolo Petrelli che accantonata la Gregoraci pare sia molto preso dalla Salemi.

I due, infatti, hanno dato sfogo alla loro passione e hanno costruito una capanna di fortuna nel cucurio per tenersi lontani dagli occhi sempre vigili delle telecamere.

Fuori però scoppia la polemica per un suo video bollente pubblicato da Salvo Veneziano, ex gieffino, concorrente della primissima edizione del Gf Nip in Italia. Si tratta di un video di Panorama tv che mostra Giulia Salemi alla sua partecipazione ad un reality spagnolo.

Il momento in questione è un a notte di passione insieme ad un concorrente. Le immagini, la didascalia scelta da Veneziano, un like in particolare ed i commenti fanno scoppiare la polemica. Vediamo cosa è successo.

Giulia Salemi, monta la polemica dopo il video di Veneziano

Salvo Veneziano accende la miccia della questione. A corredo del video della Salemi scrive: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna…”. già la frase ha procurato sdegno tra i fan dell’influencer che hanno accusato l’ex gieffino di additare la Salemi come una poco di buono.

Poi il padre di Pierpaolo Pretelli mette like al video e rincara la dose. “È vergognoso” scrive un utente. E poi ancora “Vergognoso incitare l’odio verso una 27enne che non sta facendo nulla di sbagliato”.

Salvo Veneziano cerca di difendersi e giustificarsi scrivendo ancora su Instagram: “Non sto criticando Giulia, dico solo che trova l’amore solo nei reality”. Il riferimento è al filmato ma anche alla sua vecchia storia d’amore con Francesco Monte, conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello Vip alla sua prima partecipazione. E ora la storia sembra ripetersi con Pretelli.

Su Twitter nel frattempo scoppia la solidarietà per l’influencer e l’hashtag #iostocongiulia diventa trend topic. I fan sperano che Giulia e Pierpaolo vengano messi a conoscenza di tutto questo. Nel frattempo Veneziano continua a difendersi spiegando di non aver fatto nessuna insinuazione.