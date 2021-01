Grande Fratello riassunto 4 gennaio: liti accese e diffide inaspettate. Natalia Paragoni ha deciso di diffidare il programma e ha rifiutato il confronto con Andrea Zelletta

Il Grande Fratello Vip questa sera è cominciato con un confronto tra Antonella Elia e alcuni concorrenti a cui non è proprio piaciuto il loro comportamento, come Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti e Andrea Zelletta. Poi si è parlato di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno da poco cominciato una storia d’amore nella casa. La madre di Pierpaolo non approva tantissimo questa storia e vorrebbe che il figlio si dedicasse di più al proprio percorso: al contrario, il padre di Giulia li ha sostenuti e invitati ad essere felici.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Grande Fratello Vip, puntata scoppiettante: Natalia diffida il programma

Un blocco dedicato a Dayane Mello e Stefania Orlando, che hanno litigato in settimana perché la Orlando le ha rivelato chi non vorrà mai nominare e ha riportato tutto ai diretti interessati. Sorpresa per Giacomo Urtis che ha avuto modo di incontrare i suoi genitori, in particolar modo suo padre che non ha mai accettato la sua sessualità.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter