Grande Fratello Vip: “Io lo ammazzo”. Scoppia il panico dopo la minaccia

Grande Fratello Vip, esplode il panico dopo la minaccia: “Io lo ammazzo”. Dayane Mello, parlando di Francesco Oppini, si è lasciata andare ad una frase che ha inorridito il web

Dayane Mello non si ferma più. Una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip, o perlomeno del Brasile, continua a fare scivoloni dopo scivoloni e il web non riesce più a sopportare il fatto che ogni volta poi passi da vittima. Dopo aver fatto body shaming sulla sua amica Rosalinda Cannavò, essersi organizzata con altri concorrenti per le nomination (cosa che va contro il regolamento) e aver fatto gravi insinuazioni sui suoi compagni di avventura, oggi si è lasciata andare ad una frase che ha fatto scoppiare la polemica sui social.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e la minaccia a Francesco Oppini

“Se oggi Francesco lo becco di nuovo a parlare io lo ammaz-” bloccata solo da Rosalinda. PROVATE A GIUSTIFICARE DAYANE ANCHE QUESTA VOLTA#TZVIP #GFVIP pic.twitter.com/hmYhHFHkpq — Libera🌸 (@__occhiprofondi) January 4, 2021

Stamattina, mentre parlava di Francesco Oppini, si è lasciata andare ad una frase che ha inorridito tutti sul web. E non solo. “Se io oggi becco Francesco lo ammazzo“. Quasi non ha fatto in tempo a finire la frase che la sua amica Rosalinda è corsa in suo soccorso e l’ha fermata, ma la conversazione stava prendendo davvero una brutta piega. Infatti Rosalinda ha scherzato sul fatto di doverla sempre zittire quando parla perché non sta attenta a quello che dice.

Il mondo del web non è più disposto a sopportare tutto questo, anche perché per frasi molto meno gravi in passato ci sono state squalifiche o nomination d’ufficio. Gli autori passeranno su ciò anche questa volta? Non ci resta che aspettare questa sera per vedere come evolverà la situazione.