Harry e Megan, ancora gelo nella Royal Family: ripudiano Carlo

Harry e Megan estromettono papà Carlo d’Inghilterra in una scelta importante: per gli esperti un torto gratuito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Harry e Megan tornano a far parlare per le loro scelte, sempre più distanti dalla Royal Family. I due che restano in America non intessono ottimi rapporti con la famiglia reale questo ormai è risaputo come la loro probabile intenzione di uscirne tra voci che smentiscono la cosa.

Ma quello che fa discutere nelle ultime ore è la scelta fatta dai duchi che compaiono sul sito di Archewell, la loro fondazione, in accostamento alle loro rispettive mamme. Harry con Lady D e Megan con Doria Ragland.

Non c’è nessun riferimento a papà Carlo, non un padre qualsiasi diciamolo che si è visto tagliato fuori e che per gli esperti reali non è affatto un buon segno. Per loro è un torto gratuito che rappresenta un ennesimo segno del gelo che la coppia continua a creare con la Royal Family.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini e il primo appuntamento: “L’ho fatto? Tutta la verità”

Harry e Megan, ancora una volta oscurano Carlo: il motivo

LEGGI ANCHE –> Fabrizio Frizzi, il dolce ricordo dell’amico che si commuove

Basta aprire la pagina della fondazione fondata da Harry e Meghan Markle per capire di quello di cui stiamo parlando. I due hanno deciso di inserire una lettera per il 2021 con uno sfondo molto discusso: le loro foto in accostamento con quello delle loro mamme. Entrambi piccoli nelle braccia delle loro mamme con Harry insieme a Lady Diana nel 1986.

È già polemica in Inghilterra e non solo per la scelta fatta dai due che nella lettera scrivono di aver imparato la gentilezza e la compassione grazie alle loro madri. Nessuno stupore per Megan che con il padre non ha affatto buoni rapporti. Quello che stupisce è la scelta di Harry che ha voluto tagliare fuori suo padre Carlo da un’azione così importante.

Secondo l’esperto reale Phil Dampier Carlo non è affatto contento di vedere così poco sia suo figlio Harry che il nipotino Archie. Forse la scelta di parlare solo di Diana è stata fatta per non fare un torto a Megan: “Può aver pensato a lei quando ha deciso di parlare solo di Diana” ha spiegato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Ma questo gesto non fa altro che confermare che lo strato di ghiaccio che c’è tra Harry e la sua famiglia sia sempre più spesso. Addirittura secondo la stampa britannica il principe avrebbe addirittura “sostituito” Carlo con una “nuova figura paterna”. Si tratterebbe del musicista canadese David Foster di 71 anni insieme al quale, tra le altre cose, avrebbe trascorso anche il Natale.