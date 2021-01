Il Paradiso delle Signore: c’è ancora una possibilità per Gabriella e Salvatore? Ecco tutto quello che sappiamo.

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che stanno andando in onda dopo la pausa invernale, stiamo assistendo a grandi preparativi per le nozze. Gabriella e Cosimo si sposano, nonostante l’iniziale esitazione della stilista. La data è stata fissata, Laura preparerà la torta e tutto sembra già pronto per il grande giorno. Ma un dettaglio potrebbe stravolgere le cose una volta ancora. Riusciranno Salvatore e Gabriella a tornare insieme? Ecco cosa ne pensano gli attori che li interpretano.

Il Paradiso delle Signore, secondo Emanuel Caserio “non è finita”

Nella puntata che andrà in onda domani 5 gennaio vedremo Rocco fare una scoperta sconvolgente: in casa, ben nascosta, c’è una lettera scritta da Salvatore ed indirizzata a Gabriella. Ma se la lettera si trova a casa Amato, allora vuol dire che non è stata spedita. Rocco non può saperlo, ma è sua madre Agnese la responsabile del “furto”. Tempo fa, dopo la rottura tra Gabriella e Salvatore, la donna ha intercettato la lettera del figlio, così che la storia tra i due naufragasse definitivamente. Il ritrovamento della lettera potrebbe ora cambiare le carte in tavola.

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Gabriella rimarrà molto scossa dalla lettera, ma non cederà, almeno all’inizio. Ma non è detta l’ultima parola. In una storia di Instagram, alla domanda sul possibile ritorno di fiamma tra i due, Ilaria Rossi (Gabriella) ha risposto un enigmatico “Chissà”.

Quanto ad Emanuel Caserio, in un’intervista a Blasting News ha ammesso che “Salvatore amerà sempre Gabriella”, qualsiasi cosa accada. Per lui non sarà mai davvero finita. Ma accetterà Gabriella di tornare insieme a lui? Continuate a scoprirlo con le nostre anticipazioni Tv!