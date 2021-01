Jessica Franceschetti lancia una provocazione sui social, “meglio la bionda di destra o sinistra?” – FOTO

La modella vicentina Jessica Franceschetti pubblica un nuovo scatto bollente sulla sua pagina Instagram, il dilemma è però che bionda scegliere

Modella vicentina classe 1988, bellezza procace e assai voluttuosa. Jessica Franceschetti sa di piacere e come fare ad attirare l’attenzione dei 1,1 milioni di follower che la seguono quotidianamente sui social.

Il suo nome è stato legato a quello di George Leonard, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello nel 2010, al momento però non sappiamo se l’influencer ha qualcun altro per la testa.

L’apertura del suo profilo Instagram quasi per gioco la fa diventare in brevissimo tempo una delle donne più seguite nel panorama nazionale, curve sinuose e seno esplosivo. Jessica sogna di entrare a testa alta nel mondo dello spettacolo ma non ha ancora ottenuto l’occasione giusta per lei.

Jessica Franceschetti davanti un boccale di birra si pone un quesito esistenziale

La bella bionda ha pubblicato un altro ricordo amarcord sulla sua pagina Instagram che la vede in top scollato davanti un bancone di un bar con una birra bionda alla sua destra. Chiede maliziosamente ai follower quale bionda preferiscono, se quella di destra o di sinistra.

Seno in bella mostra come nella maggior parte dei suoi scatti, evidenziato stavolta dal corsetto stretto del top a balconcino che la strizza anche nel punto vita sottile.

20mila like in poche ore e commenti sempre molto entusiasti da parte dei suoi maschietti seguaci, “Per non sbagliare dico tutte 😉😂👍”, “Entrambe 😍”. Uno scatto che sembra essere stato molto apprezzato visti gli apprezzamenti e le lusinghe ricevute dai fan.