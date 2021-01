Jo Squillo: nuove idee in bikini leopardato, mostra tutto in serenità – FOTO

La cantautrice Jo Squillo svela le sue nuove idee in un sensuale scatto dal bikini leopardato: decide di mostrare tutto in serenità.

La cantautrice milanese Giovanna Coletti, meglio conosciuta attraverso lo pseudonimo di Jo Squillo, spiazza i suoi follower con uno scatto dalle tinte leopardate. Con il suo motto “Rinfresca l’anima” l’artista incita a prendersi ancor più cura di se stessi in un periodo difficile da affrontare. Coglie inoltre l’occasione per dispensare alcuni preziosi consigli ed augurare in maniera originale un buon 2021 ad i suoi numerosissimi fan.

Leggi anche —>>> Jo Squillo è sempre uno schianto , minigonna all’inguine da paura -FOTO

Jo Squillo: bikini leopardato e le sue ultime news

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

Potrebbe interessarti anche —>>> Jo Squillo, la “filosofia di vita” della stella degli anni ’80 – FOTO

Le seducenti istantanee sono state appena pubblicate sul suo profilo Instagram. La cantante nel primo scatto appare in procinto di salire selvaggiamente su un ramo, mentre il suo sguardo, con tanto di occhiali da sole dalle lenti blu, è maliziosamente rivolto verso la fotocamera.

Scorrendo verso destra, e visualizzando le altre immagini, ci si accorge che Jo è stata immortalata in più pose, mentre sta godendo il suo periodo di vacanze natalizie in una rilassante località marittima. Nel mezzo della natura incontaminata, e con un’infinita distesa d’acqua alle sue spalle, la cantante sembra essere perfettamente a suo agio anche nel mostrare il suo fisico a 360°.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jo Squillo Official Page (@jo_squillo)

Nella didascalia allo scatto, la celebre attivista, sprona i suoi fan ad accettare il cambiemento con assoluta positività. Ecco quali sono state le sue prime parole: “Sei aperto a nuove idee? Stai sperimentando qualcosa di speciale? Se non lo fai, sei diretto verso il nulla.“