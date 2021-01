Lucia Javorcekova senza reggiseno infiamma Instagram, record di likes – FOTO

La supermodella Lucia Javorcekova incanta su Instagram con un senza veli da paura. No al reggiseno: follower sbigottiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Una “Buona Domenica” da Lucia Javorcekova, protagonista di uno scatto “bollente” ai margini di un primissimo piano di assoluto valore. La modella e promoter di origini slovacche ha fatto il suo ingresso in Italia, grazie alla sua incredibile sensualità. La maggiore avvenenza di Lucia si è verificata in occasione del concorso di bellezza “Mozzarellona“, un enorme successo per lei che ha conquistato tutti in poco tempo.

L’amore per lo shopping e la moda hanno contribuito a rendere “effervescente”, una carriera ricca di sogni di gloria all’orizzonte. Grazie ad una bellezza formosa, alla base di ogni singola performance ha tracciato il cammino definitivo verso la totale affermazione. Le pose in intimo sexy esaltano un pubblico, affascinato dall’eleganza trasgressiva di Lucia.

Un altro “giro” di fama e nobiltà porta la firma di Youtube, dove ha pubblicizzato un canale di make-up, lanciando il “guanto di sfida” a modelle del calibro di Chiara Biasi

Lucia Javorcekova, “furore” social senza…veli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Durante il periodo di affermazione in Italia, Lucia Javorcekova ha mostrato capacità inarrivabili, fino a raggiungere il successo più sperato. Una delle più comuni ambizioni di una tipica modella di stampo europeo è senz’altro la posa fotografica da calendario che ha fortificato la sua avvenenza nel Belpaese.

Ben presto si specializza nelle vesti di ragazza “immagine” più desiderata del nuovo millennio, attraverso una serie di ritratti fotografici “succinti”. Pubblicità per eventi da discoteca, che la innalzano inevitabilmente sul podio più alto del piedistallo, finendo per diventare una tra le dive più ricercate nel panorama internazionale della moda.

L’ultimo successo per la Javorcekova è targato “Instagram“, dove ha raggiunto quasi 2 milioni di ammiratori. Estasiati da un fascino formoso ed invidiabile. L’ultima “gioia” di Lucia risale a poche ore fa durante una posa calendaristica delle sue, “garante” di una bellezza devastante, con alla base l’ennesimo e travolgente “senza veli”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Lucia si mette in mostra senza reggiseno. Una vera “forza della natura”, coperta solo dagli slip color verde e quelle mani “galeotte” in procinto di “ammainare” la strapotenza fisica delle curve