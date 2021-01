Ludmilla Radchenko in vasca con acqua bollente, un bagno magico – FOTO

Ludmilla Radchenko si gode un momento di relax di inizio settimana e lo condivide sul web: in vasca da bagno con acqua bollente, incantevole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

Momento di relax per Ludmilla Radchenko: l’artista infatti è immersa nella vasca da bagno con acqua bollente e condivide questo momento di pace sul web. Gli utenti gradiscono la foto di Ludmilla pubblicata meno di un’ora fa. Non c’è niente più bello per una donna immergersi nella vasca con acqua bollente.. ma dopo la corsa sotto la neve e la zuppa appena fatta per il pranzo.. un motivo in più per goderselo in pace…questo bagno magico…Attività sportiva, relax e subito un pranzo energico per affrontare sicuramente nel migliore dei modi il dopo Capodanno ed i cenoni delle feste appena concluse. Ludmilla appare magnifica: senza trucco e capelli raccolti, spiccano gli occhioni azzurri. Immersa nell’acqua bollente, Ludmilla rievoca delle immagini fiabesche, come qualcuno peraltro sottolinea Che bel paesaggio…da fiaba…fortunata Ludmilla 😘.

LEGGI ANCHE -> Cambio vita per Belen Rodriguez, tutto si rinnova: dagli amici al fidanzato

Ludmilla Radchenko, dedica d’amore alla Iena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, primo piano mozzafiato: la FOTO fa sognare i fan

Ludmilla un giorno fa ha postato una foto che ha ipnotizzato e fatto fantasticare tantissimi sui social: lo scatto infatti la vede protagonista insieme a Matteo Viviani, una delle Iene più amate del piccolo schermo, nonché marito di Ludmilla dal 2013 e dal cui amore sono nati due figli, Eva e Nikita. Superato il 7° anno di matrimonio, l’amore nella coppia è più vivo che mai, lo dimostra quanto scritto da Ludmilla a corredo della foto della coppia immortalati durante un tenero bacio: “Assaporare i momenti con il partner…creare i riti e le cose da fare insieme.. questo è il nostro segreto…noi ne abbiamo un sacco e anche se fossimo al polo nord sono sicura che ci divertiremmo lo stesso..”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)

“Siete bellissimi. Un vero esempio da seguire. Una Famiglia speciale ❤️” solo uno dei tanti commenti di auguri e anche di sana invidia per questo amore forte e che non tutti hanno.