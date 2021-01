Ludovica Frasca, il selfie senza veli è da urlo: fisico pazzesco – FOTO

Ludovica Frasca da impazzire, l’ex velina di Striscia la notizia si mette a nudo: tutto in vista, mai l’abbiamo ammirata così

Per quattro anni l’abbiamo ammirata a Striscia la Notizia, dove, dal 2013 al 2017, nei panni di velina, insieme a Irene Cioni, ci ha fatto sognare. Parliamo di Ludovica Frasca, campana, 28 anni, una vera forza della natura. Nel mondo dello showbusiness, famosa anche per la lunga relazione, tra il 2014 e il 2018, avuta con il popolare conduttore Luca Bizzarri. Bellezza mediterranea irresistibile, Ludovica è molto seguita anche sui social. In particolare su Instagram è attivissima e non manca di mostrare tutto il suo fascino. L’ultimo scatto è davvero da infarto, andate a pagina successiva per scoprirlo…

Ludovica Frasca, affascinante e sexy: nuda e in bianco e nero, il messaggio al mondo