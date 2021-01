Lutto per Edoardo Vianello, le lacrime in diretta del cantante – FOTO

Edoardo Vianello, il cantante recentemente stroncato da un lutto che ha devastato la sua esistenza, ospite su Rai Uno. Non riesce a trattenere le lacrime.

Momento difficilissimo per Edoardo Vianello, il compositore che da decenni è riuscito (e riesce ancora) a far ballare diverse generazioni con le sue hit estive che sono il perno della sua fortunata carriera, è stato di recente stroncato da un lutto. Meno di un anno fa infatti è venuta a mancare Susanna, a soli 50 anni. Un tumore che l’ha portata via repentinamente lo scorso 7 aprile. Un dramma anche per la madre della donna scomparsa, la cantante Wilma Goich. La coppia infatti è stata sposata dal 1967 al 1981 e dalla loro unione è nata Susanna. Vianello era ospite, in collegamento dalla propria abitazione nel programma Storie Italiane, in onda tutti i giorni su Rai Uno. In tale occasione, Vianello ha ricordato la figlia scomparsa: «Mia figlia Susanna è morta all’improvviso. È una catastrofe».

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, lite furibonda. Sonia Lorenzini e Rosalinda si contendono Mario Ermito

Edoardo Vianello sulla scomparsa della figlia: “Faccio finta che sia colpa…”

LEGGI ANCHE -> Gf Vip, Rosalinda Cannavò gelosa di Dayane Mello: c’entra Sonia Lorenzini

Visibilmente scosso e amareggiato per la perdita della figlia, Edoardo Vianello nel ricordare Susanna non è riuscito a trattenere le lacrime. Un racconto straziante che ha coinvolto emotivamente tutto lo studio. Un momento toccante, presente in collegamento anche l’ex moglie, accomunati dal dolore. Sulla morte di Susanna, Vianello rivela: «…La sua morte è coincisa con la pandemia per questo faccio finta che sia colpa della pandemia. È l’unico modo per sopravvivere».

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Vianello (@edoardo.vianello.official)

Edoardo Vianello ha ammesso che la nipote di 23 anni li sta aiutando a superare questo periodo delicato. O meglio, tentare di andare avanti nonostante la terribile perdita.