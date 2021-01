Avete mai visto Elena Mainetti, figlia minore di Elena Sofia Ricci? Ha 16 anni ed una famiglia davvero unita.

Dato che ieri vi abbiamo parlato di Emma Quartullo, figlia maggiore di Elena Sofia Ricci, scopriamo ora qualcosa in più su Maria Mainetti, la sua secondogenita.

Maria Mainetti, chi è la figlia minore di Elena Sofia Ricci

Figlia minore di Elena Sofia Ricci, Maria Mainetti è nata il 25 ottobre del 2004 (16 anni). Mentre la sorella Emma è nata dalla precedente storia d’amore tra la Ricci ed il regista e doppiatore Pino Quartullo, Maria è figlia del suo lungo e fortunato matrimonio con il compositore Stefano Mainetti. L’attrice e Mainetti sono sposati dal 2003 e sembrano davvero molto uniti. Anche il rapporto tra le sue sorelle è forte, nonostante la diversa paternità, che spesso provoca divergenze. Durante la quarantena Elena Sofia Ricci e le sue figlie hanno trascorso molto tempo insieme, rafforzando il loro rapporto.

A differenza della sorella maggiore che sogna di fare l’attrice, Maria è molto riservata e ben poco si sa di lei. Il suo profilo Instagram è privato, ma la madre non perde mai occasione per pubblicare qualche foto in sua compagnia.